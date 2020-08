Microsoft torna sul mercato smartphone con Surface Duo, ibrido a doppio display (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il dispositivo sarà in vendita a settembre negli Stati Uniti. Si basa su Android e sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855. Il prezzo? 1400 dollari Leggi su repubblica

La Repubblica

Microsoft torna sul mercato degli smartphone per la prima volta da quando ha abbandonato la sua attività di telefonia mobile più di quattro anni fa. La multinazionale di Redmond ha iniziato a prendere ...Far tesoro dei propri errori e rimanere coerenti a se stessi, senza rincorrere i trend del mercato: così Microsoft potrà aver successo nel mobile. Dunque ci siamo, Microsoft sta per rimettere piede ne ...