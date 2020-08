Mia Khalifa mette all'asta i suoi occhiali: l'iniziativa benefica per aiutare il Libano (Di mercoledì 12 agosto 2020) A poche ore dal lancio dell'asta i celeberrimi occhiali hanno raggiunta la cifra di 100mila dollari Nonostante abbia lavorato nell'industria pornografica per soli tre mesi l'impatto nell'immaginario collettivo di Mia Khalifa è durato per anni. E gran parte della fama dell'ex pornostar è dovuta proprio ai suoi emblematici occhiali neri. Ora l'attrice di origini libanesi ha deciso di usare la sua fama per … Leggi su it.mashable

Ultime Notizie dalla rete : Mia Khalifa Mia Khalifa mette all’asta i suoi occhiali per aiutare il Libano [FOTO] LaScimmiaPensa.com Esplosioni a Beirut, il dolore di Mika per la città dove è nato: "Sono straziato"

Il dolore di Mika per l'esplosione di Beirut in Libano: "Quello che è accaduto mi strazia" La tragedia che ha colpito Beirut in Libano, dove una serie di esplosioni hanno causato oltre 100 morti e mig ...

Mia Khalifa chiede aiuti per il Beirut: “Il mio cuore è in frantumi, continuate a donare per il Libano”

Dopo Mika, c’è un altro volto noto di origini libanesi che è scesa in campo per sostenere il suo Paese, devastato dalle esplosioni di Beirut. È l’ex pornostar Mia Khalifa, che con un video pubblicato ...

