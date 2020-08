Mette il tanga al posto della mascherina: arrestato John McAfee, creatore dell'antivirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un tanga al posto della mascherina e John McAfee, creatore dell’omonimo antivirus per dispositivi digitali, viene fermato per alcune ore dalla polizia in Norvegia. L’uomo aveva coperto il viso con l’indumento intimo, rifiutandosi di indossare una mascherina certificata.Il magnate dell’hi-tech lunedì mattina ha riferito su Twitter di essere stato fermato dalle autorità norvegesi che non sono rimaste impressionate dalla mascherina che aveva realizzato con della biancheria intima da donna, di pizzo nero, la cui foto è stata condivisa dalla moglie Janice. Il manager 74enne ha ... Leggi su huffingtonpost

Il magnate dell'hi-tech ha poi riferito: "È la più sicura disponibile e mi rifiuto di indossare qualcos'altro per il bene della mia salute" Un tanga al posto della mascherina e John McAfee, creatore d ...

