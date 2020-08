Meteo Rimini domani giovedì 13 agosto: cielo poco nuvoloso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Previsioni Meteo Rimini di domani giovedì 13 agosto: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Parma e provincia di domani giovedì 13 agosto. Rimani connesso con MeteoWeek. Clicca QUI Meteo Rimini mercoledì 12 agosto Clicca qui Meteo Italia giovedì 13 agosto Il Meteo Rimini e Provincia A Rimini domani giovedì 13 agosto cieli … L'articolo Meteo Rimini domani giovedì 13 agosto: cielo poco ... Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Rimini

iL Meteo

“Sono scesa solo per poco tempo per andare a fare la spesa”, così una donna di 42 anni si è giustificata davanti agli agenti di polizia dopo aver lasciato i tre figli di 2, 3 e 5 anni chiusi fuori sul ...Un provvedimento severo era nell’aria e questa mattina è arrivato. Il questore di Rimini, Francesco De Cicco, ha disposto sulla base dell’articolo 100 del Tulps la sospensione della licenza per la som ...