Meteo Italia per 15 giorni: BURRASCHE di temporali tra fiammate d’Africa (Di mercoledì 12 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Stiamo osservando, da giorni, variazioni modellistiche pressoché continue. Il trend Meteo climatico del post Ferragosto è tutt’altro che scritto e le ipotesi concernenti possibili break temporaleschi, anche potenti, è riapparsa negli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo internazionali. La cosa importante, oggi, è che un po’ tutti i modelli – pur presentando variazioni al tema che ci stanno assolutamente – propongono il passaggio di qualche perturbazione atlantica. Sì, delle vere e proprie perturbazioni che potrebbero lambire o interessare direttamente parte delle nostre regioni. Il tutto, se ci seguite giornalmente, dipende dalla ricollocazione barica che si andrà a sviluppare in territorio ... Leggi su meteogiornale

