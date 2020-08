Meteo Ferragosto 2020, pioggia su parte dell’Italia. Sorpresa bollente per i prossimi giorni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Meteo, le previsioni sembrano promettere per il meglio. Un’estate 2020 calda, ma non sempre. Molti italiani, in vista della vacanza estiva, hanno avuto notevoli difficoltà per scegliere il momento migliore, armarsi di bagagli e partire. E tra un’incertezza e uno sguardo al Meteo, alcuni hanno deciso di accogliere le ferie a partire da Ferragosto. Avranno fatto bene? Ai dubbi di molti italiani, come sempre, risponde il sito www.iLMeteo.it. Premesse che non volgono per il meglio, per quanto riguarda le giornate di mercoledì e di venerdì. Temporali sparsi, infatti, rischiano di scendere dalle Alpi per spostarsi e colpire le regioni italiane pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto. Fuori pericolo sembra restare l’area centro-sud del Paese.



. Si deve sempre ... Leggi su caffeinamagazine

Ultron65 : RT @iconameteo: Gli ultimi aggiornamenti sulla tendenza meteo sono preoccupanti: l'ondata di #caldo non mollerà la presa, e anzi si farà an… - iconameteo : Gli ultimi aggiornamenti sulla tendenza meteo sono preoccupanti: l'ondata di #caldo non mollerà la presa, e anzi si… - solonews1011 : RT @Centrometeo: Seconda Decade Agosto 2020: Stabilità e caldo fino a Ferragosto, poi... - montajaime : RT @news_forlicesen: Meteo, domina l'anticiclone subtropicale: Ferragosto con caldo e afa - gazzettaparma : Weekend di Ferragosto: meteo e proposte tra città e provincia -