Meteo, :ecco le previsioni per domani giovedì 13 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo le previsioni Meteo per domani giovedì 13 agosto 2020 l’alta pressione insisterà al Centro-Sud con tanto sole e caldo. Delle infiltrazioni di aria atlantica, più fresca e umida, aumenteranno l’instabilità, invece, su Alpi e Prealpi, portando qualche temporale in giornata. Temporali che potranno estendersi anche verso la Pianura Padana. Nord: previsioni domani giovedì 13 agosto 2020 Durante la mattina ci saranno temporali su Alto-Adige, Lombardia e Piemonte, mentre perdurerà il bel tempo sulle altre regioni. In serata sono attesi rovesci anche su Alpi, Prealpi, Piemonte e al Nord-Est. Temperature stabili o in leggera diminuzione. Centro: previsioni ... Leggi su giornal

solonews1011 : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo (almeno per il Nord. Mentre il CentroSud deve attendere): - infoitinterno : Meteo: SETTEMBRE, prime PIOGGE d'AUTUNNO o perdurante ANTICICLONE AFRICANO ? Ecco l'ULTIMO AGGIORNAMENTO - Babbaribba : @Sonia04714337 ...a ecco...qui sia domani che giovedi è previsto allerta meteo....ma per il caldo torrido - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #Meteo: #SECONDA #META' di #AGOSTO, sarà dura #LOTTA tra #ANTICICLONE e #PERTURBAZIONI #ATLANTICHE. Ecco CHI vincerà https:/… - ScienceShare1 : RT @langschoolsl: NOTTE DI SAN LORENZO 2020: Ci Siamo Quasi! Ecco Come Osservare al Meglio Le Stelle Cadenti e le PREVISIONI METEO https://… -