Meteo CALDO peggio che mai! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Brutte notizie, o magari buone per gli amanti del Meteo estremo. Il CALDO, quello d’Africa, quello insopportabile, quello che ti fa sudare anche stando fermo, sta per tornare. Diciamo che sta già tornando, ma abbiamo dato come sempre un’occhiata alle proiezioni termiche e non s’intravede nulla di buono. Certo, quanto potrebbe succederà sarà frutto di importanti variazioni bariche in Europa – variazioni che poi potrebbero avere dei risvolti importantissimi in termini di break stagionali anche alle nostre latitudini – ma quel che conta è il risultato in termini di temperature. Purtroppo, lo sappiamo, quando si ha a che fare con l’Anticiclone africano dobbiamo mettere in preventivo situazioni come queste. Dobbiamo considerare che la sua presenza è un punto fondamentale ... Leggi su meteogiornale

