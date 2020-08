Meteo, CALDO AFOSO e una nuova IRRUZIONE ATLANTICA con TEMPORALI: ecco le previsioni per domani giovedì 13 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo le previsioni Meteo per domani giovedì 13 agosto 2020 l’alta pressione insisterà al Centro-Sud con tanto sole e CALDO. Delle infiltrazioni di aria ATLANTICA, più fresca e umida, aumenteranno l’instabilità, invece, su Alpi e Prealpi, portando qualche temporale in giornata. TEMPORALI che potranno estendersi anche verso la Pianura Padana. Nord: previsioni domani giovedì 13 agosto 2020 Durante la mattina ci saranno TEMPORALI su Alto-Adige, Lombardia e Piemonte, mentre perdurerà il bel tempo sulle altre regioni. In serata sono attesi rovesci anche su Alpi, Prealpi, Piemonte e al Nord-Est. Temperature stabili o in ... Leggi su giornal

