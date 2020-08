METEO 7 Giorni: Italia tra la morsa del CALDO AFRICANO e qualche TEMPORALE (Di mercoledì 12 agosto 2020) METEO SINO AL 18 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Il promontorio anticiclonico subtropicale resiste sull’Italia e sul bacino centrale del Mediterraneo, pur incalzato da infiltrazioni instabili legate a una depressione tra Penisola Iberica e Golfo di Biscaglia. Questo campo di alta pressione è supportato da correnti calde in risalita dal Nord Africa, con ulteriore aumento delle temperature. Il CALDO si fa importante e l’ulteriore rialzo termico riguarderà soprattutto il Sud e le due Isole Maggiori, zone investite più direttamente dai flussi africani. Le insidie al campo anticiclonico riguardano il Nord Italia, lambito da flussi instabili veicolati dalla depressione presente in prossimità del Golfo di Biscaglia. Tra giovedì e venerdì, a causa di queste ... Leggi su meteogiornale

Meteo: WEEKEND di FERRAGOSTO, non solo GRAN CALDO e AFA, ma anche dei ROVESCI. Ecco DOVE tra Sabato e Domenica

Milano, 12 agosto 2020 - Beppe Marotta è sereno sul fronte Sandro Tonali. Sono tanti i rumors che vorrebbero Juventus e Milan pronte ad inserirsi nella trattativa, avviata già da tempo, tra i nerazzur ...

Rientri: fuoco incrociato su Emiliano e molti dubbi delle agenzie di viaggio

BARI - Grecia, Malta, Spagna sono ad horas i Paesi con alta circolazione virale in questo momento. Per questa ragione, dopo l’annuncio di ieri sera, da oggi è in vigore l'ordinanza che dispone l'obbli ...

