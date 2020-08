Messina, caso Viviana Parisi: “Si cerca Gioele in un pozzo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Secondo quanto è emerso ieri dopo l’autopsia e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant’Agata di Militello negli stessi punti degli altri giorni riteniamo che l’ipotesi che si sta perseguendo sia quella del suicidio di Viviana”. Lo ha detto l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia di Viviana Parisi, spiegando che le fratture e le ecchimosi” riscontrate dall’autopsia “sono compatibili con una caduta dall’alto, ad esempio il traliccio nei pressi del quale è stata ritrovata Viviana. Si tratta soltanto di mie ipotesi, saranno ovviamente gli inquirenti a fare chiarezza nei prossimi giorni”. Proprio sul traliccio, oggi verranno eseguiti nuovi controlli. (Continua...) L’autopsia eseguita ieri sera ha rivelato che ... Leggi su howtodofor

Proseguono le indagini sulla morte di Viviana Parisi. Ieri si è svolta l'autopsia ed Elena Ventura Spagnolo, perito della Procura di Patti che ha eseguito l’autopsia, non esclude nessuna ipotesi: "Al ...

Il Fc Messina supera 2-1 il Giarre nel primo test. Tanti esperimenti per Gabriele

Primo test stagionale per il Fc Messina, che nel pomeriggio ha ospitato il Giarre al “Celeste” per un’amichevole, la prima del precampionato estivo. La squadra guidata da Ernesto Gabriele si è imposta ...

