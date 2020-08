Messico, moto d’acqua travolge turisti: due morti – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tragico incidente in Messico. A Cabo San Lucas una moto d’acqua fuori controllo e senza conducente ha travolto alcuni turisti nei pressi di un ristorante. Due le vittime, vari feriti. Le immagini sono di quelle forti e, considerata la dinamica dell’incidente, si fa fatica a credere a quanto si vede dal VIDEO. Una moto d’acqua totalmente fuori controllo e senza conducente ha terminano tragicamente la sua corsa contro un gruppo di turisti stanziati presso un ristorante. Ciò che si vede dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza è pazzesco: si inizia a vedere da lontano questo mezzo impazzito che, curvando, punta deciso verso un gruppo di ignari turisti che si stavano rilassando. Nessuno di accorge di nulla, l’impatto ... Leggi su bloglive

Tragico incidente a Cabo San Lucas in Messico. Le telecamere di sorveglianza di un ristorante hanno registrato il momento in cui una moto d’acqua fuori controllo e senza pilota è piombata sulla spiagg ...La dinamica dell’incidente. Come si vede immortalato nelle immagini del video del locale, la moto d’acqua, senza conducente che era precedentemente caduto in acqua, è piombata improvvisamente sulla sp ...