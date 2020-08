Mercato Milan: giallo Ibrahimovic, ritorno di fiamma per un attaccante (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Diavolo sta aspettando pazientemente un segnale di Ibrahimovic per sbloccare il Mercato in entrata, per forza di cose legato alla permanenza o ... Leggi su sport.virgilio

Gazzetta_it : L'accordo con il #Milan non arriva, allora #Ibrahimovic va al mercato... - Affaritaliani : Maglie, mercato, nuovo San Siro Ecco perché Arnault vuole il Milan - RibaltaRossoner : RT @RadioRossonera: È iniziato in questi istanti a Casa Milan l'incontro di mercato tra il ds del Torino Vagnati, il ds del Milan Massara e… - Ma_Do_Sd : @milan_corner @gustatore Secondo me c'è anche qualche incomprensione sulle regole: in tanti dicono 'il mercato non… - infoitsport : Tuttosport - Milan, rispunta il nome di Schick: può essere un'idea per gli ultimi giorni di mercato -