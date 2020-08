Mercato Juventus, Pirlo boccia ancora: 40 milioni di Euro in arrivo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mercato Juventus – Andrea Pirlo continua il lavoro di rivalutazione della rosa che attualmente caratterizza il club presieduto da Andrea Agnelli. Oltre ai soliti nomi in partenza, da poche ore, è spuntato anche quello di Alex Sandro. Secondo quanto riportato dal The Sun, la volontà del tecnico è quella di puntare su un profilo più giovane con caratteristiche offensive ben diverse da quelle dell’ex Porto. Mercato Juventus: bocciato anche Alex Sandro La cessione del brasiliano potrebbe garantire ben 40 milioni di Euro alle casse della dirigenza bianconera. Soldi che verrebbero poi investiti per tentare l’assalto a Emerson Palmieri del Chelsea. Leggi anche: Mercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

Douglas Costa, ala classe 1990 della nazionale brasiliana, sarebbe stato messo sul mercato dalla Juventus: come riportato dal "Corriere della Sera", infatti, i bianconeri sperano di poter cedere il gi ...

