Mercato Juventus, nuova mezz’ala dalla Serie A: contatti con l’agente (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mercato Juventus – La concorrenza per De Paul di certo non manca: nelle scorse settimane avevano effettuato dei sondaggi concreti l’Inter, il Milan, la Fiorentina e il Napoli di De Laurentiis, non riuscendo però a soddisfare le pretese dei friulani. L’accordo con il calciatore non sarebbe difficile da trovare: al momento De Paul guadagna circa 800 mila euro a stagione, quindi con un contratto quadriennale a circa 2,5 milioni più bonus difficilmente l’argentino lascerà scapparsi la possibilità di cambiare aria. Il blitz della Juventus è idiosincratico della voglia del club bianconero di ringiovanire la rosa: le già concluse operazioni Arthur e Kulusevski si inseriscono perfettamente in questo solco. Staremo a vedere quali saranno i ... Leggi su juvedipendenza

Il calciomercato ai tempi dell’emergenza coronavirus metterà sicuramente in crisi quasi tutte le società. Quando si aprirà a settembre la prossima finestra per quanto riguarda le compravendite, risult ...

21:43 - Riozzese Como, arriva anche Franco - L'ex difensore della Juventus Michela Franco ha annunciato sul proprio profilo Instagram di aver firmato con la Riozzese Como. In riva al lago ritroverà l' ...

