Mediaset - Pirlo vuole De Paul alla Juve: incontro con l'agente dell'argentino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo Fiorentina e Milan, anche la Juventus è tornata alla carica per Rodrigo de Paul. Leggi su tuttonapoli

tommaso_lai : @ForzaJuveEN @Sport_Mediaset Pirlo ha chiesto un fantasista. A seconda delle cessioni e del mercato lavorerà su pri… - Komai84 : RT @Schetweet: @Sport_Mediaset annuncia che Tonali farà la stessa strada di Pirlo all'Inter. Quindi giocherà ala, verrà scambiato per uno q… - chiaraaa_12 : RT @Schetweet: @Sport_Mediaset annuncia che Tonali farà la stessa strada di Pirlo all'Inter. Quindi giocherà ala, verrà scambiato per uno q… - Schetweet : @Sport_Mediaset annuncia che Tonali farà la stessa strada di Pirlo all'Inter. Quindi giocherà ala, verrà scambiato… - joker_vinc8 : Adesso in poi per #Pirlo iniziano a fare come negli ultimi anni per #CR7: è andato in giro con la moglie, ha mangia… -