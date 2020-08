Maurizio Costanzo rivela ” Ecco perché Stefano De Martino se ne andò…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Maurizio Costanzo si sta godendo la pausa estiva così come la moglie Maria De Filippi paparazzata, tra l’altro, in vacanza con un fisico da urlo. Nelle ultime ore, il noto conduttore Mediaset, ha fatto una rivelazione shock su quelli che sarebbero i reali motivi per cui, anni fa, Maria De Filippi allontanò Stefano De Martino. Durante una recente intervista, infatti, Maurizio Costanzo si è aperto a 360 gradi. L’argomento “De Martino” era inevitabile ma non tanto per il gossip sulla separazione da Belen Rodriguez quanto per un altro dettaglio rimasto avvolto nel mistero per anni. Per quale motivo il ballerino avrebbe lasciato Mediaset? Ecco cos’ha risposto ... Leggi su kontrokultura

Storace : RT @tempoweb: Franca Valeri e il segreto di essere 'cretinetti' #francavaleri #mauriziocostanzo - paolorm2012 : Virginia Raggi e Roma, quanti problemi urgenti ancora da risolvere - tempoweb : Franca Valeri e il segreto di essere 'cretinetti' #francavaleri #mauriziocostanzo - infoitcultura : Maria De Filippi e Maurizio Costanzo in estate vivono qui FOTO - laGattaSakura : @DaniloM1994 @stefani76102098 Maurizio Costanzo mi ha steso ahahahhahaah Comunque avete indovinato, ovviamente ???? -