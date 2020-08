Matuidi saluta la Juve: «Rimarrò sempre il tuo fan numero 14» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Blaise Matuidi non è più ufficialmente un calciatore della Juventus: ecco il messaggio del francese sui social – VIDEO Blaise Matuidi dice addio alla Juventus: rescissione consensuale con il centrocampista, che andrà all’Inter Miami. Ecco le sue parole su Instagram. «Essere stato un membro della famiglia Juventus è un sogno che si avvera, un onore. Ho scoperto un’istituzione incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Rimarrò sempre il tuo fan numero 1, o meglio il numero 14. Grazie Juventus, grazie davvero». View this post on Instagram Essere stato un membro della famiglia @Juventus ... Leggi su calcionews24

