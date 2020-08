Matrimonio a quattro mani, trama e trailer del film debutto delle gemelle Olsen (Di mercoledì 12 agosto 2020) Matrimonio a quattro mani, giovedì 13 agosto alle 21:25 su NOVE. trama e trailer del film Giovedì 13 agosto 2020, su NOVE andrà in onda il film del 1995 “Matrimonio a quattro mani“, film di debutto delle celebri gemelle Olsen. Il film è diretto Andy Tennant ed è un grande classico della commedia. La pellicola è ispirata al film Disney del 1961 Il cowboy con il velo da sposa, tratto dal romanzo tedesco Carlottina e Carlottina (Das Doppelte Lottchen, 1949) di Erich Kästner. Entrambe le versione sono trasposizioni dello ... Leggi su dituttounpop

Giovedì 13 agosto 2020, su NOVE andrà in onda il film del 1995 “Matrimonio a quattro mani“, film di debutto delle celebri gemelle Olsen. Il film è diretto Andy Tennant ed è un grande classico della ...

