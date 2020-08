Massimo 5 mila spettatori in Francia fino al 30 ottobre: il Roland Garros rischia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dalla Francia arriva l’estensione fino al 30 ottobre per quanto concerne il divieto di eventi a più di 5.000 persone. Qualcosa che inizialmente doveva scadere a settembre, ma che poi è stato rinviato a causa della situazione tutt’altro che felice legata al coronavirus. Il governo concederà qualche eccezione in cui spera di rientrare il Roland Garros, al via dal prossimo 21 settembre. Il torneo aveva confermato di poter ospitare nella prima settimana circa 30 mila persone al giorno con il 60% della capacità giornaliera. Ci sarà un passo indietro? Come funzionerà con i biglietti già venduti? Nelle prossime ore sono attese delucidazioni dallo Slam francese. Leggi su sportface

Mov5Stelle : Per aiutare le imprese italiane ad affrontare la crisi determinata dall'emergenza sanitaria, abbiamo previsto pres… - sportface2016 : La Francia annuncia il prolungamento della norma che sarebbe dovuta scadere a settembre, cosa succede con il… - papillonpa : ... c'è da ridurre la paga ai parlamentari Governatori di Regioni, varie Corti: costituzionale ecc.. ed altri organ… - papillonpa : @GiuseppeConteIT @agorarai @nzingaretti @beppe_grillo ...ridurre la paga ai parlamentari e Regionali al massimo 2 m… - Mingucc : RT @Walter00365070: @myrtamerlino Evidentemente il governo voleva aiutare tutti, mai a pensare ad una cosa simile Anche i notai che dichia… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo mila Massimo 5 mila spettatori in Francia fino al 30 ottobre: il Roland Garros rischia Sportface.it Amazon, Google e altri big Usa pronti ad assumere 100 mila newyorkesi tra le minoranze

La pandemia di coronavirus ha contribuito a esacerbare la disuguaglianza nelle città degli Stati Uniti, provocando maggiori perdite di posti di lavoro e peggiori risultati di salute per chi vive in qu ...

AUTO: IN ABRUZZO OLTRE 77MILA EURO 0, TERAMO MAGLIA NERA, ''CARE E INQUINANTI''

PESCARA - Dal primo agosto sono scattati gli incentivi statali per l’acquisto di autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe aiutare a svecchiare un parco auto abruzzese che non gode di ott ...

La pandemia di coronavirus ha contribuito a esacerbare la disuguaglianza nelle città degli Stati Uniti, provocando maggiori perdite di posti di lavoro e peggiori risultati di salute per chi vive in qu ...PESCARA - Dal primo agosto sono scattati gli incentivi statali per l’acquisto di autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe aiutare a svecchiare un parco auto abruzzese che non gode di ott ...