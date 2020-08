Mascherine anche all’aperto, tamponi in aeroporto e piazze chiuse: il nuovo piano del governo per evitare la seconda ondata (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il governo pensa a nuove misure per bloccare la curva di contagi da Covid Mascherine per tutti, anche all’aperto, tamponi e quarantena per chi ritorna dalle vacanze all’estero e ingressi limitati in piazze e locali notturni. È il piano che il governo sta mettendo a punto per bloccare la risalita della curva epidemica da Covid registrata negli ultimi giorni. Alcune Regioni, tra cui l’Emilia Romagna, hanno già introdotto l’obbligo di tampone entro 24 per chi ritorna da Spagna, Grecia e Malta, e di quarantena per i turisti che rientrano dalla Croazia. Isolamento di 15 giorni anche per i cittadini pugliesi che tornano dagli stessi Paesi dopo che il governatore Emiliano ha denunciato che i nuovi casi di positività ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine anche Coronavirus Italia, test e mascherine obbligatorie anche all’aperto: il piano del governo Corriere della Sera Ferragosto, dalla Regione 50mila mascherine ai turisti a Capri, Forio, Mondragone, Bacoli e Portici

Oltre alle mascherine sarà distribuito anche materiale informativo. L'operazione è possibile grazie alla collaborazione dei volontari della Protezione Civile, personale medico e infermieristico Asl e ...

Parla un amico della ragazza positiva al test dopo il viaggio in Grecia: "In discoteca né distanze né mascherine"

La 18enne pisana non attende l’esito del tampone e va in Versilia, nella discoteca Seven Apples. Centinaia di giovani ora temono il contagio. L'appello delle Asl: contattateci PIETRASANTA. La coda per ...

