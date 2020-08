Mascherine all’aperto, tamponi in aeroporto, piazze chiuse: il nuovo piano del governo per bloccare i contagi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il governo pensa a nuove misure per bloccare la curva di contagi da Covid Mascherine per tutti, anche all’aperto, tamponi e quarantena per chi ritorna dalle vacanze all’estero e ingressi limitati in piazze e locali notturni. È il piano che il governo sta mettendo a punto per bloccare la risalita della curva epidemica da Covid registrata negli ultimi giorni. Alcune Regioni, tra cui l’Emilia Romagna, hanno già introdotto l’obbligo di tampone entro 24 per chi ritorna da Spagna, Grecia e Malta, e di quarantena per i turisti che rientrano dalla Croazia. Isolamento di 15 giorni anche per i cittadini pugliesi che tornano dagli stessi Paesi dopo che il governatore Emiliano ha denunciato che i nuovi casi di ... Leggi su tpi

Corriere : Covid, la stretta del governo: l’ipotesi di test e mascherine obbligatorie anche all’aperto - claudiomontar : Il piano del governo. #mascherine obbligatorie anche all'aperto (dal vaffa-day all'idiozia.) - Angelo27414084 : RT @salvatore1953: Mascherine for ever. Servizi scandalistici nei talk show politici, tutti a criticare i comportamenti degli italiani, spe… - da_cake : Leggo di un possibile ritorno dell'obbligo delle mascherine all'aperto. Io impazzisco. Sono 5 mesi che vivo come un… - efren_colombani : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: mascherine all'aperto a Parigi. Stato di allerta prolungato in Venezuela [aggiornamento delle 21:12]… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine all’aperto Stati Uniti, viaggio in Alabama tra strade deserte e negozi pieni: «La mascherina? Inutile» Corriere della Sera