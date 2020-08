Martin Scorsese: nuovi film e serie TV con Apple TV+ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Martin Scorsese ha stretto un importanto accordo con Apple TV+, per una serie di nuovi film e serie TV. La casa di Cupertino produrrà anche Killes of the Flower Moon Dopo il The Irishman di Netflix, Martin Scorsese continua il suo sodalizio con i servizi streaming. Grazie a un importante accordo, infatti, Apple TV+ produrrà una serie di nuovi film e serie TV firmati Scorsese. Noi di tuttoteK ovviamente speriamo che questa collaborazione non vada poi ad inficare la distribuzione cinematografica a vantaggio di quella in streaming. Nel caso di Netflix, in generale, non si può dire che vi è stata una scarsa ... Leggi su tuttotek

IgaldeServicios : Apple TV+ firma un amplio acuerdo con Martin Scorsese - erricopalese : #KillersOfTheFlowersMoon Il nuovo film di Martin #Scorsese con Leo #DiCaprio e #DeNiro! ?????? - CineFacts_ : Sono davvero molto curioso di vedere cosa preparerà! #Apple sta davvero reclutando nomi giganteschi per la Guerra… - kubrick_forlife : RT @ddoniolvalcroze: David Lynch & Isabella Rossellini and Martin Scorsese & Isabella Rossellini - HDblog : Apple TV+ firma un contratto di prima opzione anche con Scorsese -