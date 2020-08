Mario Monti, “mister tagli” scelto dall’Oms per la commissione sul Covid (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – I tagli alla sanità in Italia sono iniziati da molti, troppi anni. Una particolare impennata si ebbe però a partire dal governo guidato da Mario Monti. Come fotografato da uno studio della Fondazione Gimbe, dal 2011 ad oggi sono stati tagliati circa 37 miliardi di euro. Con la spending review portata avanti da Monti, d’altronde, di certo non potevamo aspettarci un balzo in avanti. E chi ha scelto l’Organizzazione mondiale della sanità per ricoprire un nuovo prestigiosissimo ruolo per il suo ufficio europeo? Sì, proprio lui, l’ex premier Mario Monti. L’Oms ha infatti deciso di formare una commissione regionale per “ripensare le priorità relative alle politiche da attuare alla luce della ... Leggi su ilprimatonazionale

