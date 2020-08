Mario Balotelli, il declino in una festa: compie 30 anni così. La prossima squadra? Girano nomi da brividi... (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una festa tra amici: Mario Balotelli ha celebrato i suoi 30 anni su Instagram, un party decisamente sobrio (almeno a giudicare dalle prove video), quasi da ragazzo della porta accanto. Niente star, nessuna "divetta" social, nessun collega vip del calcio che conta. L'ex baby prodigio dell'Inter, passato con alti e bassi da Manchester City e Milan, sembra ormai aver imboccato il viale del tramonto. Il Mondiale 2014, quello che doveva sancire il suo trionfo planetario, ha segnato al contrario la sua fine: figuraccia in campo e fuori, rottura totale con la Nazionale, crisi tecnica e per certi versi umana conclamata. Un peregrinare tra team sempre più modesti, con la coda malinconica di questa stagione a Brescia: una manciata di gol inutili e retrocessione per le rondinelle. E ora? Di fatto in cerca di ... Leggi su liberoquotidiano

