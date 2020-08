Marica Pellegrinelli | estate bollente A Maiorca il bikini dura poco | si gira e si alza | Senza veli e Lato B da ora dorata | Guarda

Marica Pellegrinelli, estate bollente. A Maiorca il bikini dura poco: si gira e si alza, topless e Lato B da "ora dorata" | Guarda (Di mercoledì 12 agosto 2020) Infuocata estate per Marica Pellegrinelli. L'ex di Eros Ramazzotti e Charley Vezza, sussurra radiogossip, avrebbe un flirt con Marco Borriello, ex bomber di Milan, Juve e Roma e noto playboy dello showbiz (è stato il primo, storico fidanzato italiano di Belen Rodriuguez), di stanza ormai da anni a Ibiza. E lei? Risponde da single: a qualche ora di distanza dall'ex attaccante napoletano, sulla spiaggia di Maiorca, si concede raffiche di selfie da vacanza perfetta. Sole, spiaggia, libri e (pochi) bikini: e nella "golde hour" maiorchina, la modella italiana regala anche un emozionante Senza veli con vista su un Lato B scolpito. Complimenti doverosi a Madre Natura. Leggi su liberoquotidiano

