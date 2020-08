Maria De Filippi e Fabrizio Corona, non si parla d’altro: è il gossip dell’estate (Di mercoledì 12 agosto 2020) Uomini e Donne anticipazioni: Fabrizio Corona tronista di Maria De Filippi? L’indiscrezione. Qualche giorno fa la produzione di Uomini e Donne ha annunciato sui social i tre papabili nuovi tronisti della nuova edizione. Spetterà al pubblico decidere quale dei tre sarà escluso dal trono direttamente sul sito Wittytv.it. Sembrerebbe che Maria De Filippi abbia in serbo grandi sorprese. Secondo il settimanale NuovoTv potrebbero essere introdotti nel dating sentimentale personaggi famosi per cercare l’amore e magari dare una svolta alla propria carriera. Qualcuno sussurra che potrebbe arrivare un pezzo da novanta: Fabrizio Corona tronista di Uomini e Donne? Sulla rivista si legge: ... Leggi su howtodofor

Zap97114072 : @LegaSalvini Un altra miracolata di Maria De Filippi - andreapalazzo2 : RT @BlogSocialTv1: UOMINI E DONNE: ECCO QUANDO RIPARTE #uominiedonne - zazoomblog : Maria De Filippi approda su Rai 1: al suo fianco Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia - #Maria #Filippi #approda… - leone52641 : RT @MFerraglioni: UOMINI E DONNE: ECCO QUANDO RIPARTE #uominiedonne - Tv2Blog : UOMINI E DONNE: ECCO QUANDO RIPARTE #uominiedonne -