Marco Liorni: vita privata, età, carriera, Instagram, moglie e figli del conduttore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cosa sappiamo della vita privata di Marco Liorni? Lui è uno dei volti più noti della tv, avendo condotto in questi ultimi anni molti programmi di successo. Preparato, spigliato, garbato e sempre sorridente, Liorni è diventato popolare circa 20 anni fa come inviato della prima storica edizione del Grande Fratello; da allora non si è più fermato ed ha ottenuto un programma dietro l’altro. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi è Marco Liorni: età, carriera e Instagram Marco Liorni è nato a Roma il 6 Agosto del 1965 ed ha pertanto appena compiuto 55 anni. Appassionato del mondo dello spettacolo fin da piccolo, dopo la maturità ... Leggi su pianetadonne.blog

Pollydolce : Marco Liorni: vita privata, età, carriera, Instagram, moglie e figli del conduttore - mariellamac2 : @TV_Italiana @marcoliorni Perché è un gioco simpatico tiene sempre all’erta perché chi lo segue partecipa realment… - lorenzomaccaro3 : RT @lorenzomaccaro3: marco liorni che penso sia un COMUNISTA , del resto lavora su RAIUNOTELEBULGARIA , ha ricordato testé in diretta , il… - diconoRoss : Spesso il male di vivere ho incontrato: era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era Marco Liorni - SagaceSeguace : Non capisco perché a condurre il programma musicale #BattitiLive2020 abbiano messo Alan Palmieri, un mix tra Marco Liorni e Salvo Sottile. -