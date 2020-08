Marco, Camilla, Samuele, Nicolò ed Elia: chi erano i cinque giovanissimi morti nel Cuneese (Di mercoledì 12 agosto 2020) commenta Marco, Camilla, Samuele e i fratelli Nicolò ed Elia: le vittime dell'incidente nel Cuneese Tgcom24 1 di 6 Marco Appendino, 24 anni, di Savigliano, era alla guida del Defender Instagram 2 di 6 Samuele Gribaudo, 14 anni, di San Benigno di Cuneo Instagram 3 di 6 Camilla Bessone, 16 anni, di ... Leggi su tgcom24.mediaset

E’ una notizia davvero drammatica quella che arriva dalla Valle Grana questa mattina. Un bruttissimo incidente nella notte a Castelmagno ( provincia di Cuneo) ha visto coinvolte diverse persone. Il bi ...Cinque morti e quattro feriti, due dei quali ricoverati in gravi condizioni. E’ questo, così come riportato dall’AGI, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in una strada ...