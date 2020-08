Mara Venier ossessionata, la rivelazione del marito: “Mi sveglia alle sei per farlo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’ossessione di Mara Venier è davvero molto particolare, lo ha rivelato suo marito Nicola Carraro: “Mi sveglia alle 6 per farlo.” Mara Venier (fonte foto: Instagram, @Mara Venier)L’ossessione della signora della televisione italiana è davvero particolare. A rivelare questo particolare dettaglio sulla vita di Mara Venier è suo marito Nicola Carraro che, con le sue rivelazione, ha davvero lasciato tutti senza parole. Pare che la regina indiscussa della domenica abbia un’abitudine molto particolare, ecco di cosa si tratta. Mara Venier, ossessione particolare: ... Leggi su chenews

lakers751 : Mara Venier in vacanza nel Salento - comefioridibach : @ElcrabNamu Ma un po' tutti da Zac Efron a Gandhi a Mara Venier - severusmagiustu : @teacher_bearded Mamma mia intollerabile! L’unica cosa bella di quella canzone è Mara Venier nella pubblicità della Tim. Stop - andratuttobenee : dico così tante volte amore della zia che mi sento trasformata in mara venier - TanganelliAnna : Andrea Bocelli e Veronica Berti - Domenica in 26/04/2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier, la confessione del marito Nicola Carraro: "È ossessionata, mi sveglia alle 6 per farlo" LiberoQuotidiano.it Cirella, buona la prima di miss Italia-Calabria

Denise Caligiuri è Miss Monalisa 3.0 Beach Club di Cirella. La ventottenne di Cirò Marina è la vincitrice della prima selezione Miss Italia Calabria dopo il Covid – 19. Si piazza invece al secondo pos ...

Myrta Merlino fa concorrenza a Barbara d'Urso

Dalla prossima stagione la conduttrice de “L'Aria che Tira” sarà protagonista di un programma nella gettonata fascia della domenica pomeriggio. Myrta Merlino è pronta a gettarsi nell'agguerrita concor ...

Denise Caligiuri è Miss Monalisa 3.0 Beach Club di Cirella. La ventottenne di Cirò Marina è la vincitrice della prima selezione Miss Italia Calabria dopo il Covid – 19. Si piazza invece al secondo pos ...Dalla prossima stagione la conduttrice de “L'Aria che Tira” sarà protagonista di un programma nella gettonata fascia della domenica pomeriggio. Myrta Merlino è pronta a gettarsi nell'agguerrita concor ...