Manuel Lombardi eletto presidente del GAL Alto Casertano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Manuel Lombardi è il nuovo presidente del GAL Alto Casertano. E’ stato eletto all’unanimità e succede a Ercole De Cesare, che lascia la guida del Gruppo Azione Locale dopo 28 anni. Lombardi è anche presidente di Coldiretti Caserta e provincia e numero uno regionale dell’associazione Terra Nostra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Lombardi

Il Denaro

Manuel Lombardi è il nuovo presidente del GAL Alto Casertano. E' stato eletto all'unanimità e succede a Ercole De Cesare, che lascia la ...Un’estate fa, il primo colpo della Lazio fu un esterno della Spal. Manuel Lazzari entrò a Formello in punta di piedi, poi è diventato un leader. Fatta eccezione per Gonzalo Escalante (mentre per David ...