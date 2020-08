Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso al GF Vip? Ecco la risposta dell’ex Miss Italia (Di mercoledì 12 agosto 2020) In questi giorni alcuni rumors vogliono la coppia di Temptation Island al Grande Fratello Vip come unico concorrente. Ecco che cosa ha risposto Manila a riguardo Temptation Island: il successo di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso Nella settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia che si è conclusa su Canale 5 da poco una delle coppie ha conquistato in particolar modo il pubblico. Si tratta di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia, insieme da tre anni, aveva dei problemi sul futuro insieme: lei voleva una convivenza, lui voleva aspettare per organizzare i suoi impegni lavorativi. Ad ogni modo, tra loro è andato tutto bene alla fine e individualmente hanno ... Leggi su kontrokultura

