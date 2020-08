Manchester City, occhi su Koulibaly: offerta da 63 milioni, De Laurentiis ne chiede 70 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Manchester City pensa concretamente all’acquisto a titolo definitivo di Kalidou Koulibaly, difensore centrale senegalese, attualmente in forza al Napoli. La società inglese ha recentemente avanzato un’offerta pari a 63 milioni di euro, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, seppur Aurelio De Laurentiis abbia comunicato di non aver intenzione di valutare proposte inferiori a 70 milioni di euro complessivi. La differenza fra offerta e richiesta non è affatto ampia e le dichiarazioni rilasciate dal presidente del club partenopeo, in merito ad una potenziale cessione di Koulibaly, portano a pensare che il rapporto professionale fra il difensore e il Napoli sia giunto al termine. Il ... Leggi su sportface

DjMaRiiO : No me fio del Manchester City. - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - Zelgadis265 : RT @sportface2016: #ManchesterCity, offerta da 63 milioni per #Koulibaly - sportface2016 : #ManchesterCity, offerta da 63 milioni per #Koulibaly - Fabianojr10_ : RT @Ebimportss: Camisa do Manchester city - 20/21 ?? -