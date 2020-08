Maltempo Lombardia, frana in Valmalenco per violento temporale: fiume di fango sulla strada, almeno 3 morti [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo un improvviso e violento temporale questo pomeriggio, si è staccata una frana nel territorio di Chiareggio, frazione in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Un fiume di fango si è riversato sulla strada, all’altezza di una curva prima dell’ingresso dell’abitato. Dalle prime informazioni del 118 vi sarebbero 3 morti. Secondo fonti del servizio di emergenza e urgenza sanitaria tra le persone rimaste coinvolte c’è anche un bambino di appena 5 anni. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Morbegno, l’elicottero del 118 di Sondrio e quello di Como, due ambulanze e l’automedica.L'articolo Maltempo Lombardia, ... Leggi su meteoweb.eu

