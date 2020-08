Maltempo Cina: tornado a Baotou, 33 feriti [VIDEO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Forte Maltempo ieri in Cina: un tornado ha colpito la città di Baotou, nella regione autonoma della Mongolia, nel nord del Paese, ferendo 33 persone e danneggiando oltre 100 yurte mongole. Sul posto sono arrivati agenti di polizia, vigili del fuoco e paramedici per soccorrere i feriti e gli intrappolati. Si ritiene che tre persone siano gravemente ferite. Ecco un VIDEO dove si evidenzia come il tornado fosse estremamente vicino a lui all’inizio e la velocità del vento era chiaramente molto alta. L'articolo Maltempo Cina: tornado a Baotou, 33 feriti VIDEO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

