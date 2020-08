Malore per il caldo mentre trasporta i turisti, cavallo muore alla Reggia di Caserta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/cavallo-Reggia-Caserta-1.5409446 L'articolo proviene da ... Leggi su sardanews

Dramma a San Marco di Castellabate nel Cilento dove in seguito ad un malore un turista di origini francesi ha perso la vita mentre era in mare. La vittima galleggiava privo di sensi in acqua e cosi al ...

Siria, lieve malore per Assad durante discorso al Parlamento

Il presidente siriano Bashar Al-Assad è stato colpito da un malore durante il suo discorso ai membri del nuovo Parlamento. Secondo la 'Sana', l'agenzia ufficiale del regime di Damasco, "Assad ha inter ...

