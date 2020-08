Maledetto 90esimo. L'Atalanta accarezza la semifinale di Champions: il Psg la beffa con la rimonta allo scadere (Di mercoledì 12 agosto 2020) Maledetto 90esimo. L'Atalanta conduceva 1-0 sul Psg prima della segnalazione dei 5 minuti di recupero, poi il crollo fatale. Un sogno inseguito con grande caparbietà e carattere è svanito proprio in prossimità del traguardo: la squadra di Gian Piero Gasperini ha accarezzato la semifinale di Champions League per oltre un'ora, ma è capitolata proprio sul più bello. Alla fine il potere dei soldi prevale sull'idea di calcio: il Psg mette tutte le sue stelle senza alcun tipo di tattica e la ribalta con due gol nei minuti di recupero, frutto di giocate individuali e avvantaggiate dalla stanchezza dell'Atalanta, che proprio in quei concitati momenti si è ritrovata in dieci per l'infortunio di Freuler. I bergamaschi avevano giocato un ... Leggi su liberoquotidiano

