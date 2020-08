Mai visto uno sfacelo legislativo come questo (Di mercoledì 12 agosto 2020) ... l'approvazione 'salvo intese', l'attesa, mediamente superiore a una settimana, prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Un testo zeppo di errori e imprecisioni che dovranno essere ... Leggi su italiaoggi

mirkocalemme : Comunque... La mano di Messi c'era. In questo video un replay che durante la gara non s'era mai visto. O forse me l… - lorepregliasco : Conte ai pm: «Mai visto il parere del Cts su Alzano e Nembro». Ma in un’intervista al Fatto Quotidiano il 2 aprile… - CarloCalenda : Fesserie. Non ho mai visto una multinazionale investire su una spiaggia. 4000 euro di canone annuale per 100 lettin… - frank9you : @MinutemanItaly hai visto mai... - Hopingforthebe3 : RT @bemore236: Io non ho mai visto due persone consumarsi in questo modo dandosi un bacio. #TheVampireDiaries #delena -

Ultime Notizie dalla rete : Mai visto Mai visto uno sfacelo legislativo come questo - ItaliaOggi.it Italia Oggi Mangia più di me, ma io ingrasso e lei no: perché? La risposta è nel profilo metabolico

«Mangio poco e subito ingrasso, mentre lui può mangiare quello che vuole e rimane sempre uguale». Quante volte, al di là della stagione, vi è capitato di pronunciare o ascoltare queste parole? Inutile ...

Mezzogiorno e mezzo di fuoco: in arrivo il remake animato Blazing Samurai!

In arrivo un nuovo film animato, Blazing Samurai, reboot di Blazing Saddles ovvero Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks. Se non avete mai visto Blazing Saddles, ovvero la parodia western di Mel ...

