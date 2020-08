Mahmood-Dorado: guarda il video del nuovo singolo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il 7 Luglio 2020 è uscito il nuovo singolo di Mahmood-Dorado, ma da poche settimane è arrivato anche il video ufficiale della nuova canzone. Si tratta di una Hit estiva fresca e perfetta per questa stagione 2020, pronta da ballare e cantare a squarciagola. Il talentuoso cantante ha voluto come cover del nuovo singolo Bugs Bunny, il coniglietto più amato dei cartoni animati. Leggi anche: Mei-Balconi e Cortili 2020: la rassegna musicale anticipa due date Mahmood-Dorado: singolo Dopo il feat. con Massimo Pericolo per “Moonlight Popolare”, Mahmood sceglie un altro rapper italiano per il suo nuovo singolo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

ClaraA22415438 : RT @RecensiamoMusic: #Dorado, il nuovo crossover di #Mahmood feat. #SferaEbbasta e #Feid - #RECENSIONE - BigDougEnergy : RT @MahmoodItalia: Dal set di Dorado ? ph: Vittorio Schiavo #mahmood #dorado - ciccio_liso : RT @savuarferr: Se Mahmood fosse stato pugliese, a quest’ora al posto di Dorado avremmo avuto Corato - worldgoodvibes : RT @MahmoodItalia: Dal set di Dorado ? ph: Vittorio Schiavo #mahmood #dorado - MassyScalinci : RT @MahmoodItalia: Dal set di Dorado ? ph: Vittorio Schiavo #mahmood #dorado -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood Dorado Mahmood balla Dorado con la sua famiglia: ecco il video con la coreografia Radio Italia Classifica musica italiana Agosto 2020, top 10 hits del mese

Boomdabash & Amoroso in vetta ad agosto con “Karaoke”, poi Danti e Raf con “Liberi”. Chiudono il podio Baby K e Chiara Ferragni MILANO – Con l’estate sempre più nel vivo possiamo svagarci con un po’ – ...

Mahmood balla Dorado con la sua famiglia: ecco il video con la coreografia

Per imparare i passi e ballarli durante l'estate, basta guardare la clip 11-08-2020 Dorado, la nuova canzone di Mahmood con Sfera Ebbasta e Feid, ha una vera e propria coreografia: ecco il video di In ...

Boomdabash & Amoroso in vetta ad agosto con “Karaoke”, poi Danti e Raf con “Liberi”. Chiudono il podio Baby K e Chiara Ferragni MILANO – Con l’estate sempre più nel vivo possiamo svagarci con un po’ – ...Per imparare i passi e ballarli durante l'estate, basta guardare la clip 11-08-2020 Dorado, la nuova canzone di Mahmood con Sfera Ebbasta e Feid, ha una vera e propria coreografia: ecco il video di In ...