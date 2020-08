M5S, stop alla regola dei due mandati e alleanze per le comunali: domani il voto su Rousseau (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lo stop al tetto massimo di due mandati per le elezioni comunali e le alleanze del M5S con i partiti tradizionali a livello comunale. Sono questi i due temi su cui si esprimeranno domani gli iscritti alla piattaforma Rousseau, secondo quanto si legge sul Blog delle stelle. Il voto si terrà dalle 12 di domani alle 12 di venerdì. Il primo dei due quesiti – quello sulla modifica del mandato zero dei consiglieri comunali – se approvato consentirebbe a Virginia Raggi di ricandidarsi a sindaco di Roma per il M5S, superando il tetto dei due mandati (dal momento che ha svolto il suo primo mandato da consigliere comunale tra il 2013 ed il 2015). “Un iscritto può considerare ... Leggi su tpi

Lo stop al tetto massimo di due mandati per le elezioni comunali e le alleanze del M5S con i partiti tradizionali a livello comunale. Sono questi i due temi su cui si esprimeranno domani gli iscritti ...

