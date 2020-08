Lutto per Maradona: morto il cognato a causa del Coronavirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lutto in casa Maradona. E’ morto a causa del Coronavirus Raul Machuca, cognato dell’ex Pibe de Oro e marito di una delle sorelle maggiori della leggenda del Napoli, Kitty. Leggi su tuttonapoli

myownblue : @MartyCippy Certo che me la ricordo. E per questo è stato ancora più bello percepire il lutto nella voce di Caressa. ?? - Dami92Damiano : RT @22Alex87JUVE: Dispiace anche a me. Dispiace anche per il movimento giornalistico in lutto. Ah, io ancora non ho dimenticato quando allo… - 22Alex87JUVE : Dispiace anche a me. Dispiace anche per il movimento giornalistico in lutto. Ah, io ancora non ho dimenticato quand… - juventina__1897 : Tutti in lutto per l'Atalanta in tv,tutti in festa per l'uscita della Juve col Lione. Molto bene direi... #AtalantaPSG - keanoNeroblu : Tutto lo studio gobbo di mediaset in lutto per Gasperini ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Cuneo, incidente Castelmagno: il volley in lutto per Samuele Gribaudo Il Messaggero Intervista esclusiva a Manila Nazzaro

Manila, “Temptation Island” ti ha portato nuovamente alla ribalta. Ti saresti mai aspettata tutto questo successo? Che effetto ti fa? Sono stata estremamente onorata di aver ricevuto la proposta da pa ...

E’ morto Trini Lopez per Coronavirus: il cantante ci lascia a 83 anni

E’ morto Trini Lopez a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus: il cantante di ‘Datemi un martello’ ci lascia all’età di 83 anni E’ morto Trini Lopez per Coronavirus: il cantante ci lascia ...

Manila, “Temptation Island” ti ha portato nuovamente alla ribalta. Ti saresti mai aspettata tutto questo successo? Che effetto ti fa? Sono stata estremamente onorata di aver ricevuto la proposta da pa ...E’ morto Trini Lopez a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus: il cantante di ‘Datemi un martello’ ci lascia all’età di 83 anni E’ morto Trini Lopez per Coronavirus: il cantante ci lascia ...