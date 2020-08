Lutto nel mondo dell’industria italiana: è morto un imprenditore famosissimo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Questo articolo Lutto nel mondo dell’industria italiana: è morto un imprenditore famosissimo . Un grave Lutto sconvolge il mondo dell’industria, a mancare è un nome molto importante che ha fatto la storia del paese. Ecco di chi si tratta. Il mondo dell’Industria purtroppo oggi è a Lutto per la morte di un grande nome del settore, cioè Alberto Bauli patron dello storico brand di dolci che ha fatto … Leggi su youmovies

Tp24it : Marsala, lutto nel mondo dei motori. E' morto Lorenzo Ingrassia - UbertiniU : Edoardo Vianello, il dramma della figlia morta a Io e te, Diaco ferma tutto «Non se ne deve parlare in tv», invece… - G_A_V_76 : RT @ilgiornale: L'ingegner Alberto Bauli, a capo dell'omonima industria dolciaria famosa per il pandoro, è morto questa mattina a Verona ht… - Mario_nhmjs : RT @ilgiornale: L'ingegner Alberto Bauli, a capo dell'omonima industria dolciaria famosa per il pandoro, è morto questa mattina a Verona ht… - GianniVezzani1 : RT @ilgiornale: L'ingegner Alberto Bauli, a capo dell'omonima industria dolciaria famosa per il pandoro, è morto questa mattina a Verona ht… -