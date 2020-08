Lupara bianca: trovati i corpi del boss, del figlio e dell'autista uccisi 11 anni fa nel Napoletano (Di mercoledì 12 agosto 2020) trovati i resti di tre lupare bianche, di tre uomini uccisi undici anni fa in una delle tante fasi della guerra per la droga a Napoli nord. In una zona di Mugnano, area circumvallazione, sono... Leggi su ilmattino

Trovati i resti di tre lupare bianche, di tre uomini uccisi undici anni fa in una delle tante fasi della guerra per la droga a Napoli nord. In una zona di Mugnano, area circumvallazione, sono spuntati ...

Lupara bianca per il clan a Frattamaggiore, caccia al complice di Crispino

E’ caccia aperta al complice di Bernardino Crispino, il 34enne di Frattamaggiore raggiunto ieri mattina da ordinanza di custodia cautelare. Accusato di essere il killer di Vincenzo Pellino e di averne ...

