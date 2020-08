Lourdes: il mistero del corpo di Bernadette che riposa come Biancaneve (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il corpo di Bernadette di Lourdes è esposto in una bara di Cristallo, esattamente come la principessa morta per la mela avvelenata. Qual’è il segreto miracoloso del corpo della santa? Bernadette Sobirós è il nome della pastorella francese a cui la Madonna apparve nella famosissima grotta di Massabielle, ancora oggi meta di moltissimi pellegrini. La sua storia di drammatica povertà e le miracolose … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Bernadette Sobirós è il nome della pastorella francese a cui la Madonna apparve nella famosissima grotta di Massabielle, ancora oggi meta di moltissimi pellegrini. La sua storia di drammatica povertà ...

Perché Torino nasconde la Sindone?

Per la Sindone e il suo rapporto con Torino, vale la celebre descrizione con cui Winston Churchill parlava dell’Unione Sovietica: «Un indovinello avvolto in un mistero dentro un enigma». L’indovinello ...

