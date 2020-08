Lopetegui: «United tra le più grandi della storia, sarà dura batterli» – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Julen Lopetegui ha parlato in conferenza stampa del prossimo avversario del Siviglia in Europa League: il Manchester United Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa del prossimo avversario degli andalusi in Europa League: il Manchester United. «Siamo in Europa League per vincere le partite. Fortunatamente ne abbiamo vinte due e ora siamo concentrati sulla prossima contro il Manchester United, una squadra fantastica. Da considerare, logicamente, una delle più grandi della storia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa del prossimo avversario degli andalusi in Europa League: il Manchester United. «Siamo in Europa League per vincere le partite. Fo ...

