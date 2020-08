Lopetegui si sente fortunato: “Nel calcio non esiste giustizia” – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, è intervenuto al termine del match vinto contro il Wolverhampton. Ecco le sue parole Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, è intervenuto al termine del match vinto contro il Wolverhampton. Ecco le sue parole: «Nella ripresa credo che col passare del tempo abbiamo avuto più occasioni per chiudere la partita prima. Però non ci siamo riusciti, tanto che ci stavamo già preparando ai supplementari, poi è arrivato il gol di Ocampos. Sappiamo che nel calcio non esiste giustizia». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

