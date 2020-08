Lo yacht gonfiabile a 300 euro è il materassino più divertente dell'anno (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ciao, ciao fenicottero! Bye bye, unicorno! Quest'anno il bagno con gli amici si fa in yacht gonfiabile (rispettando pure le distanze). Uno yacht finalmente a portata di mano e portafoglio :) Lo puoi acquistare via Amazon e ospitare fino a 6 persone. Chissà, se sei un ingegnere o lavori in un cantiere navale, magari puoi anche accessoriarlo di un motore o di vele. A circa 360 dollari (306 euro) può dirsi un affare (ma la pompa per gonfiarlo non è inclusa). Se lo compri con 6 amici, poi, la quota è di 60 dollari a testa. Fantastico, no? Ok, non è uno dei 10 yacht più pazzi del pianeta, ma da qualche parte devi pure iniziare. Articolo originariamente pubblicato su GQ Francia Leggi su gqitalia

PaluzzoM : Ma se mi compro una piscina gonfiabile a 150€ non me la passo meglio?? Che poi, vai ad Amalfi per la piscina o per… - ReiKashino : RT @QueenofSorrow75: Con 300 euro puoi comprare uno yacht gonfiabile per sentirti 'ricco'. Era tanto che non leggevo una notizia così trist… - QueenofSorrow75 : Con 300 euro puoi comprare uno yacht gonfiabile per sentirti 'ricco'. Era tanto che non leggevo una notizia così triste. - domthewizard : @Gnafaccio2 E chi non ha i soldi neanche per quello gonfiabile? Che poi non ho capito, se sugli yacht veri ci sono… - ravellins : RT @fernweh_____: Lo yacht gonfiabile per sentirsi ricchi anche da un po' meno ricchi. -

