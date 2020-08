Lo “strano caso” di Onel Hernandez, il primo cubano in Premier League ignorato da L’Avana (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Premier League giocano calciatori provenienti da 53 Paesi, dalla Nuova Zelanda alla Tanzania passando per l’Iran e il Paraguay. In questa stagione, per la prima volta, si è aggiunta a questa lista anche Cuba grazie a Onel Hernandez, esterno del Norwich che nel campionato appena concluso ha collezionato 26 presenze, riuscendo anche a segnare un gol. Se solitamente questi giocatori vengono portati in trionfo nel loro Paese d’origine, diventando uno stimolo per tutti gli altri giovani ragazzi che sperano di poter seguirne le orme, questo non è successo a Hernandez. Non solo non ha ancora giocato nemmeno un minuto con la Nazionale di calcio cubana, ma è ancora praticamente uno sconosciuto, e solo pochi appassionati tra L’Avana e dintorni sanno chi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Lo “strano caso” di Onel Hernandez, il primo cubano in Premier League ignorato da L’Avana) Playhitmusic - - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Lo “strano caso” di Onel Hernandez, il primo cubano in Premier League ignorato da L’Avana - fattoquotidiano : Lo “strano caso” di Onel Hernandez, il primo cubano in Premier League ignorato da L’Avana - danieletriolo : Lo strano caso di #Bakayoko: unico giocatore sulla faccia della terra che due anni fa costava 35 mln ed ora, dopo u… - gianlucaralla : Lo strano caso dell'Ilva di #taranto -

Ultime Notizie dalla rete : “strano caso”