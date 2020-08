Lo psichiatra volontario per il vaccino: 'L'ho fatto per i miei colleghi morti' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Antonio Metastasio, psichiatra del National Health britannico, spiega in un'intervista a Repubblica il motivo della sua scelta di diventare volontario per la sperimentazione del vaccino che lo Jenner ... Leggi su globalist

Adnkronos : #Covid, lo psichiatra: 'Io #volontario #vaccino sarò esempio per no vax' - losmadonno : RT @mignoloeprof: Non fate battute sul cognome. - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid, lo psichiatra: 'Io #volontario #vaccino sarò esempio per no vax' - Cristian_FF_79 : RT @mignoloeprof: Non fate battute sul cognome. - mignoloeprof : Non fate battute sul cognome. -