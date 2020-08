Lipsia-Atletico Madrid, Nagelsmann: “Siamo concentrati. Schick titolare? Non so chi giocherà” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La partita della vita per il Lipsia.Sul campo dell'Estadio José Alvalade andrà domani in scena la sfida tra il Lipsia e l'Atletico Madrid, valida per i quarti di finale di Champions League: i due club cercheranno di ottenere una vittoria fondamentale per passare il turno e approdare in semifinale.Alla vigilia della sfida il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni:"Siamo concentrati su noi stessi, sentiamo la pressione e sappiamo dell'esperienza dell'Atleti. Ora però si gioca un match in gara unica, tutto può succedere. È una cosa nuova per tutti. Werner? Sappiamo che non ci sarà, abbiamo altri attaccanti forti, che magari non ... Leggi su mediagol

